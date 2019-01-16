Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de 'Karneni Getir, Topunu Götür' Projesi Bu Yıl da Devam Ediyor

Merkezefendi'de 'Karneni Getir, Topunu Götür' Projesi Bu Yıl da Devam Ediyor

17 dakika önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesi bu yıl da devam ediyor.

Merkezefendi'de 'Karneni Getir, Topunu Götür' Projesi Bu Yıl da Devam Ediyor, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesi bu yıl da devam ediyor. 5 bin adet basketbol topunun öğrencilere hediye edileceği etkinlik 18 Ocak Cuma günü Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, 2017 yılında başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesi bu yıl da devam ediyor. Merkezefendi sınırlarında eğitim gören 8. sınıf öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projede, 5 bin öğrenciye 5 bin basketbol topu hediye edilecek. Cuma günü saat 11.00'de Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan törende öğrencilere basketbol toplarını Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu hediye edecek. Öğrencilerin basketbol toplarını sahaya atması ile renkli görüntülerin ortaya çıktığı şölende 'Karizma Şov' grubu da basketbol akrobasi gösterisi yapacak.

Başkan Subaşıoğlu etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Merkezefendi Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitime ve spora destek veriyoruz. Sporun ve sporcunun dostu olan belediyemizin iki yıl önce başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesinin bu yıl 3.'nü gerçekleştireceğiz. Sömestr tatiline çıkacak olan çocuklarımızın karne heyecanlarına ortak olduğumuz basketbol şölenine tüm çocuklarımızı davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzenlediği Sahte Evrakla Devletten 70 Bin Lira Fazla Maaş Aldı Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:44:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de 'Karneni Getir, Topunu Götür' Projesi Bu Yıl da Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]