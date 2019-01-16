Merkezefendi'de 'Karneni Getir, Topunu Götür' Projesi Bu Yıl da Devam Ediyor
17 dakika önce
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesi bu yıl da devam ediyor.
Denizli Merkezefendi
Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisindeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesi bu yıl da devam ediyor. 5 bin adet basketbol
topunun öğrencilere hediye edileceği etkinlik 18 Ocak Cuma günü Recep Yazıcıoğlu
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, 2017 yılında başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesi bu yıl da devam ediyor. Merkezefendi sınırlarında eğitim gören 8. sınıf öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projede, 5 bin öğrenciye 5 bin basketbol topu hediye edilecek. Cuma günü saat 11.00'de Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan törende öğrencilere basketbol toplarını Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
hediye edecek. Öğrencilerin basketbol toplarını sahaya atması ile renkli görüntülerin ortaya çıktığı şölende 'Karizma Şov' grubu da basketbol akrobasi gösterisi yapacak.
Başkan Subaşıoğlu etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Merkezefendi Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitime ve spora destek veriyoruz. Sporun ve sporcunun dostu olan belediyemizin iki yıl önce başlatmış olduğu 'Karneni getir, topunu götür' projesinin bu yıl 3.'nü gerçekleştireceğiz. Sömestr tatiline çıkacak olan çocuklarımızın karne heyecanlarına ortak olduğumuz basketbol şölenine tüm çocuklarımızı davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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