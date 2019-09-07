Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de Kış Spor Okulları başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Merkezefendi'de Kış Spor Okulları başlıyor

1 saat önce

Merkezefendi Belediyesi tarafından Kış Spor Okulları'nda 15 branşta vatandaşlara ücretsiz olarak kurslar verilecek.

Merkezefendi'de Kış Spor Okulları başlıyor, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi tarafından Kış Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları'nda 15 branşta vatandaşlara ücretsiz olarak kurslar verilecek. Kış Spor Okulları 1 Ekim Salı günü başlıyor.


Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Kış Spor Okulları 1 Ekim Salı günü başlıyor. Vatandaşların, 9-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurulara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kurslara Merkezefendi Belediyesi Hizmet Binası Beyaz Masadan ve Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nden başvuru yapılacak.


Spora olan desteklerinin devam edeceğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaz Spor Okullarımıza katılım çok yoğun oldu. Merkezefendililerin spora göstermiş olduğu bu ilgi bizleri çok mutlu etti. Merkezefendimiz sporu seven bir ilçe. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Ekim ayında başlayacak olan Kış Spor Okullarımızda tam 15 branşta kurs vereceğiz. Ücretsiz olarak verecek olduğumuz kurslara tüm hemşerilerimi bekliyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Türkiye'ye seyahat edenleri uyardı!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Leeds sokaklarında bir vatandaş tarafından protesto edildi Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu Kimlerin çift maaş alma hakkı bulunuyor? İşte detaylar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de Kış Spor Okulları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]