Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi - Son Dakika

Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi

20.10.2020 16:27
Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi, System.String[]

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile muhtarlarla bir araya geldi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Doğan, "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı, yerel yönetimler de demokrasinin adeta ilk adımlarıdır. Bu anlamda yeriniz bizim için çok önemli ve değerlidir" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda bir araya geldi. Başkan Doğan, "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşı, yerel yönetimler de demokrasinin adeta ilk adımlarıdır. Hemşehrilerimizin hangi sıkıntısı olursa olsun ilk başvurdukları yer siz çok değerli muhtarlarımızsınız. Mahallenizde yaşayan hemşerilerimiz ilk sizi tanır, ilk sizi bilir. Sizlerin onların dertlerini çözeceğini, taleplerini bizlere aktaracağınızı bilir. Bu anlamda yeriniz bizim için çok önemli ve değerlidir. Salgın döneminde kurulan 'Vefa Grupları' ile virüs ilk dönemini en az zararla atlattıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, fedakarca çalışan muhtarlara teşekkür etti. Birçok dünya ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 17 aydır beraber çalışıyoruz. Bu süre içerisinde büyük bir uyumla çalıştığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Gece gündüz demediniz, sabahlara kadar çalıştınız"

Konuşmalarının devamında Başkan Doğan, "Merkezefendimizde muhtarlarımızın önderliğinde kurduğumuz vefa guruplarımız sayesinde ilçemizin bu virüs salgınının ilk dönemini en az zararla atlattığını düşünüyorum. Tabi salgın hala devam ediyor. Sizler, yeri geldi mahallelinin peynirini aldınız, yeri geldi ilacını aldınız. Gece gündüz demediniz, sabahlara kadar çalıştınız, görevinizin başında durdunuz. Mahallenizdeki hemşehrinize karşı görev ve sorumluluk bilinciyle görevinizi yerine getirdiniz. Bu fedakarca çalışmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu.

"2021 yılında ilçenin her noktasında projeler yükselecek"

Yapılan ve yapılacak olan projeleri ve çalışmaları anlatan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2021 yılında ilçenin her noktasında projeler yükselecek. Salgında ekip arkadaşlarımızla çok ciddi bir çalışma yaptık. Göreceksiniz ki 2021 yılı ilkbahar ve yaz dönemine kadar çok farklı yerlerde inşaatlarımız başlayacak. Sümer Mahallemizde düğün salonumuzun çalışmaları başladı. Adalet Mahallemize kazandıracağımız pazar yerinin kazısı başladı. 1200 Evler Mahallemizde pazar yeri inşaatımıza devam edeceğiz. Sevindik Mahallemizdeki kreşimiz bitti ve 29 Ekim'de açmak istiyoruz. Alpaslan Mahallemizde taziye evimizi bitirmek üzeriyiz. Yine Alpaslan Mahallemize bir spor tesisi kazandıracağız. Muratdede Mahallemize bir kreş kazandıracağız. Bozburun Mahallemize pazar yeri sözümüz var onu da yapacağız. Selçukbey Mahallemizde pazar yerimizi kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlar Gününüzü tekrardan kutluyorum"

Başkan Doğan, "Siz değerli muhtarlarımızla birlikte sizin bölgenizdeki sıkıntıları, talepleri bizlere getirmeniz, dönüşleri yapmanız bu birlik ve beraberliğimizi perçinleyecektir. Bu duygu ve düşünceler ile Muhtarlar Gününüzü tekrardan kutluyorum" diye konuştu.

"Muhtarlar, çözüm merkezidir"

Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, "Muhtarlık müessesesi demokrasinin temel taşı, demokrasi hayatının kılcal damarlarıdır. Muhtarlar, çözüm merkezidir. İlgili kurumlarla, resmi dairelerle, belediyelerle tüm işleri çözmek mecburiyetindedir. Muhtarlar her zaman değerlidir ve kendilerine değer verilmiştir" dedi.

"Bu yıl Muhtarlar Günü'nün beşinci yılını kutluyoruz"

Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay ise, "Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı'dan bu yana önemli bir yerel yönetim birimidir. Bu yıl Muhtarlar Günü'nün beşinci yılını kutluyoruz. Muhtarlık, Türk toplumunun tarihsel, geleneksel nitelikleriyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır' geçmişte bu görevi yapan arkadaşlarımıza, gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum. Bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere değer vererek, bir arada olmamızı sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Tüm muhtarların, 'Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Programa başkan, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay, il ve ilçede görev yapan muhtarlar ve birim müdürleri katıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi
Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi
Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi
Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi
Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi
Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali         
16:43
Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı         
16:18
TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir         
16:05
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkezefendi'de muhtarlar bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei