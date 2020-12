Merkezefendi'de projeler ilçenin çehreni değiştirmeye devam ediyor - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi, ilçede yaptığı projeler ile değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan projelerin yapım işleri hızla sürdürülüyor. Başkan Şeniz Doğan, projeleri yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin yapısal projeleri ilçenin çehresini değiştirecek. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan Alpaslan Taziye Evi, Aşağışamlı Sosyal Tesis, Sümer Düğün ve Toplantı Salonu, Alpaslan Spor Tesisi ile 1200 Evler, Selçukbey, Adalet Pazaryeri projelerinin yapım işleri hızla sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, "Söz verdiğimiz gibi ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merkezefendimizin her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Temelini attığımız birçok projemiz ilçemizin her noktasında yükselmeye başladı. İlçemize kazandıracağımız projeler ile Merkezefendimizin çehresini değiştireceğiz. Projelerimizi en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili hemşerilerimiz için" dedi.

Sümer Düğün ve Toplantı Salonu ile Aşağışamlı Sosyal Tesisi çalışmaları devam ediyor

Projeler hakkında detaylı bilgi veren Merkezefendi Belediyesi, 14 Ağustos 2020 tarihinde çalışmaların başladığı Sümer Düğün ve Toplantı Salonu'nun temeli 11 Eylül 2020'de atıldığını belirtti. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü proje yüzde 35 seviyelerine geldiği ve kaba inşaatı tamamlanan yapıda bodrum, zemin, 1. Kat bulunduğu belirtildi. Projenin içerisinde otopark alanı, çok amaçlı salon ve ofisler yer alıyor. Proje 2 bin 408 metrekarelik alandan oluşuyor. Projelerin her birinin devam ettiği Merkezefendi ilçesinde Aşağışamlı Sosyal Tesisinin 31 Ağustos 2020 tarihinde başlandığı ve 28 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Alpaslan Spor Tesisi, Taziye Evi ve Pazar yeri projeleri 2021'de tamamlanacak

3 bin metrekareden oluşan spor tesisinde basketbol, voleybol, futbol, soyunma odaları ve kafeterya bulunuyor. Saha çevrelerinde peyzaj ve sert zemin çalışmaları ile kafeterya bölümündeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyük kısmı tamamlanan proje en kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirilecek. 29 Temmuz 2020 tarihinde yapımına başlanan Alpaslan Taziye Evi'nde çalışmalar tamamlandı. En kısa süre içerisinde hizmete açılacak. 495,5 metrekarelik alanda gerçekleştirilen projenin içerisinde taziye alanı, ofis ve mutfak bulunuyor. Selçukbey, Adalet ve 1200 Evler Pazar Yeri projeleri 2021 yılı Mart ile Nisan aylarında tamamlanması bekleniyor. - DENİZLİ