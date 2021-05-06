Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı - Son Dakika

Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı

06.05.2021 13:48
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde halk, çevre sağlığının korunması, Merkezefendililerin sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde halk, çevre sağlığının korunması, Merkezefendililerin sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "İlaçlama çalışmalarında sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larva ile ergin mücadelesinde canlıların tamamen yok edilmesi değil salgın hastalık oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulması sağlanıyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler halk ve çevre sağlığının korunması, Merkezefendililerin sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen vektör ve haşerelerle mücadele kapsamında yaz ve kış aylarında devam eden çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte daha da hızlandırıldı. Kış aylarında menhol, rögar, kanalizasyon, yaz aylarında sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda 14 araç ve 39 personelle ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılıyor. Ekipler ayrıca, 1 Mayıs ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gece yaz ilaçlama çalışmalarını' ilçe genelinde 50 mahallede üç günlük periyotlarla gerçekleştirmeye başladı. İlaçlama çalışmalarında sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larva ile ergin mücadelesinde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanılıyor olup canlıların tamamen yok edilmesi değil salgın hastalık oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulması sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri korana virüs salgının başlangıcından bu yana da ilçe sınırları içerisindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

"Halk ve çevre sağlığını fazlasıyla önemsiyoruz"

Halk sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Başkan Doğan; "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz gece gündüz, yaz kış hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru için tüm gücüyle çalışıyor. Merkezefendi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığını fazlasıyla önemsiyoruz. Merkezefendimizi temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ilçe yapma noktasında çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla gece yaz ilaçlamalarına başladık. Asıl dönemimiz şimdi başlıyor. Ekim ayına kadar daha yoğun bir şekilde çalışacağız. Merkezefendili hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Halk sağlığı uzmanlarından uyarı

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanları Merkezefendililere uyarıda bulundu. Uyarıda; "İnsan sağlığına zararlı vektörlerle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların daha başarılı olması için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Vatandaşların evlerinde, bahçelerinde sivrisinek üreme kaynakları olan büyük küçük su birikintisi olmasına izin verilmemesi, ağzı açık varil, bidon, kova, saksı, araba lastikleri ve çeşitli kaplar içinde su biriktirilmemesi, süs ve yüzme havuzlarındaki suyun, uzun süre hareketsiz bırakılmaması, fosseptiklerin ağzının kapalı olmasına dikkat edilmesi, evcil hayvan suluklarındaki suyun sık sık değiştirilmesi gerekmektedir" denildi. - DENİZLİ

Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı
Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi'de sineklerle mücadele başladı - Son Dakika


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