Merkezefendi'de taraftar sevinci

Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon şampiyon olurken maçlarını koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarından yoksun bir şekilde oynayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında taraftarlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda salonlara kapasitelerinin yüzde 50'si, localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını duyurdu. Merkezefendi'de asbaşkan Gökhan Gökşin, yüzde 50 kapasiteyle seyircilerin maçlara alınmasını değerlendirirken, "Önümüzdeki günler itibarıyla kombine satışları başlayacak. Süper Lig takımları bu kararın çıkmasını bekliyordu. Bu bizim için de kulüpler için de çok önemli bir karar" dedi.