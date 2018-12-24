Merkezefendi'de Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor
2 saat önce
Merkezefendi Belediyesi tarafından Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışması yapıldı.
Merkezefendi
Belediyesi tarafından Altındere
Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışması yapıldı.
Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri ilçede yol yenileme çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Altındere Mahallesi'nde ulaşımda bir olumsuzluk yaşanmaması adına Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışması yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
, Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Subaşıoğlu, "Belediye olarak ilçemizdeki 50 mahallemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altındere Mahallemizde de ekiplerimizin bir çalışması var. Oradaki yollarda yenileme çalışması yapıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:50 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı