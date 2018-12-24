Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor

Merkezefendi'de Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor

2 saat önce

Merkezefendi Belediyesi tarafından Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışması yapıldı.

Merkezefendi'de Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi tarafından Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışması yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yol yenileme çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Altındere Mahallesi'nde ulaşımda bir olumsuzluk yaşanmaması adına Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışması yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Altındere Mahallesi'ndeki yollarda yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Subaşıoğlu, "Belediye olarak ilçemizdeki 50 mahallemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altındere Mahallemizde de ekiplerimizin bir çalışması var. Oradaki yollarda yenileme çalışması yapıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:50 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Altındere, Merkezefendi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:16:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]