Merkezefendi'de Zabıta Ekipleri Yılbaşı Denetimine Başladı
1 saat önce
Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında vatandaşların yoğun olarak tercih edeceği kafeteryalarda, kuruyemişçilerde ve pastanelerde denetimlerini sürdürdü.
Denizli Merkezefendi
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, yılbaşında vatandaşların yoğun olarak tercih edeceği kafeteryalarda, kuruyemişçilerde ve pastanelerde denetimlerini sürdürdü.
Denetimler kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan işletmeleri denetleyen Zabıta ekipleri, denetimler sırasında pastaneler, kafeler ve kuruyemişçilerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususlarda denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
, "Vatandaşlarımızın sağlığı için sık sık denetimlerde bulunuyoruz. Bu kez de yeni yılı karşılarken denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Merkezefendi sınırlarımızdaki gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerimizin tümü kontrolümüz altında. Merkezefendili hemşerilerimizin yeni yıllarını kutluyorum" dedi.
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ayrıca yılbaşı akşamında da vatandaşların şikayetleri ile ilgili olarak '444 86 62 numaralı Merkezefendi Belediyesi Çağrı Merkezi'ni aramaları halinde, zabıta ekiplerinin şikayetleri hızla değerlendireceğini belirtti. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:03 Kaynak: İHA
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