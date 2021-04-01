'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak - Son Dakika

'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak

01.04.2021 10:39
'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Ramazan ayına özel başlattığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve pandemide ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım elinin uzatıldığı 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi, bu yıl da Ramazan ayında uygulanacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Ramazan ayına özel başlattığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve pandemide ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım elinin uzatıldığı 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi, bu yıl da Ramazan ayında uygulanacak.

Merkezefendi Belediyesi Ramazan ayına özel iyilik hareketini bu yılda yapıyor. İşletmelerinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek olan esnafın uğrayacağı gelir kaybını en az düzeye indirme ve can suyu olma amacı taşıyan proje kapsamında, Merkezefendi Belediyesi sosyal yardım ve evde bakım birimlerinden hizmet alan, yemek yapamayan yaşlı, engelli ve ekonomik durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerinden gelen talepler üzerine yemek paketleri restoran tarafından kendilerine ulaştırılacak. Bu noktada, tüm Türkiye'ye örnek olan ve büyük ses getiren iyilik hareketi, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da hem esnafa can suyu olacak hem de ihtiyaç sahiplerine destek olacak. Merkezefendi El Ele iyilik hareketinde faaliyet göstermek isteyen restoranların kayıt işlemleri 5 Nisan Pazartesi günü, iyilik hareketine destek vermek isteyen hayırseverlerin işlemleri ise 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İlk iftar günü olan 13 Nisan Salı gününden itibaren yemek paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sisteme dahil olmak isteyen restoranların, Merkezefendi sınırları içerisinde bulunması ve dağıtım ağına sahip olması gerekiyor.

"Esnafımızın ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız"

Güçlüklerin ve zorlukların üstesinden hep birlikte geleceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi El Ele iyilik hareketinin geçtiğimiz yıl tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Geçen yıl Ramazan ayına özel olarak başlattığımız iyilik hareketini bu yıl da gerçekleştireceğiz. Hayırseverlerimiz, esnafımız ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin arasında köprü vazifesi göreceğiz. Gerçekleştirilecek destek ile hem evlerinde sıcak iftar yemeği bekleyen ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olacağız hem de uzun zamandır ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf kardeşlerimize can suyu olacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Gerek sosyal gerek ekonomik güçlüklerin ve zorlukların üstesinden hep birlikte geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Hayırsever hemşehrilerimizi iyilik hareketimize destek vermeye bekliyorum. Merkezefendi El Ele iyilik hareketi bu yıl da tüm Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak
'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak
'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak

Merkezefendi, Türkiye, Ramazan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi bu yıl da yapılacak - Son Dakika


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