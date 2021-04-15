Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun - Son Dakika

Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun

15.04.2021 12:39
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi ile Ramazan ayının ilk iki günü içinde ilçe sınırları içerisinde hazırlanan sıcak iftar yemekleri 2 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi ile Ramazan ayının ilk iki günü içinde ilçe sınırları içerisinde hazırlanan sıcak iftar yemekleri 2 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl tekrar başlatılan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi ile Ramazan ayının ilk iki günü içinde ilçe sınırları içerisinde hizmet veren 70 restoranda hazırlanan sıcak iftar yemekleri 2 bin ihtiyaç sahibi Merkezefendilinin evlerine ulaştırıldı. Hayırsever vatandaşlar iyilik hareketine bugüne kadar toplamda 236 bin 450 Türk Lirası tutarında katkı sağladı. İyilik hareketi kapsamında bin 700 gıda kolisi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. El ele iyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverler merkezefendi.bel.tr internet adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

"Ramazanla güçlenen beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte büyütüyoruz"

Daha fazla ihtiyaç sahibi Merkezefendili'ye iftar yemeği ulaştırılması için hayırseverleri iyilik hareketine destek olmaya çağıran Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'de bu Ramazanda da iyiliğin kazanacağını söyledi. Başkan Doğan, "Geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiğimiz ve pek çok özelliğiyle tüm Türkiye'ye örnek olan 'Merkezefendi El Ele' İyilik hareketimizle, bu yıl da ramazanla güçlenen beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte büyütüyoruz. Hayırseverlerimizin internet sitemiz üzerinden iyilik hareketimize sağladığı 25 lira ve katları tutarında katkılar, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak iftar yemeği olarak ulaşıyor. İftar yemekleri, ilk duyurumuzu takiben sistem üzerinden başvurusunu yapmış olan ve ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren 70 restoranda hazırlanıyor. Böylelikle iyilik hareketimiz aynı zamanda, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnaflarımız için de destek sağlıyor. Bunun yanında gıda kolisi ve ramazan pidesi dağıtımımız, ramazan ayı boyunca her gün devam ediyor. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışmayla her güçlüğün aşılabileceğini daha önce birçok kez ispatlayan bir milletiz. Dün birlikte başardık, bugün de birlikte başaracağız. Merkezefendi'de bu ramazanda da iyilik kazanacak. Tüm hayırsever hemşehrilerimizi iyilik hareketimize destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun

Merkezefendi, iftar yemeği, Türk Lirası, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum

Son Dakika Haberleri
12:46 Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı
12:34 Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin
12:24 Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
11:57 Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı         
13:02
Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi         
12:41
Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak         
12:25
ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR         
12:16
Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet         
11:58
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak         
11:00
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı         
08:33
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 13:21:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei