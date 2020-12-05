Merkezefendi Kanal Yolu baştan aşağı yenilendi - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi, ilçede Kanal Yolu olarak bilinen yoldaki çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda 5 bin ton malzeme kullanarak, 22 halı saha büyüklüğünde alan yeniden asfaltlandığını açıkladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kanal Yolu'nu baştan aşağı yenileyerek daha güzel, daha modern bir hale getirdik. Yenilenen Kanal yolu Merkezefendimize, Denizlimize hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Kanal Yolu olarak bilinen Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak ve Karaman Mahallesi 1770 Sokak'ta gerçekleştirilen yol çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda 5 bin ton malzeme kullanarak, 22 halı saha büyüklüğünde alan yeniden asfaltlandı. Kanal Yolu'na 2 bin 200 metre bisiklet yolu kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 bin metrekaresi parke, 5 bin metrekaresi beton olmak üzere toplamda 7 bin metrekare kaldırım döşedi, 7 bin 700 metre beton bordür çekti. Kanal üzerinde bulunan ve eskiyen yaya köprüleri kaldırılarak altı adet yeni geçiş köprüsü yapıldı. Yol çizgilerinin çekildiği, 12 noktada yaya geçidinin oluşturulduğu Kanal Yolu'nda modern peyzaj düzenlemeleri yapılarak yeni ağaç ve bitkiler dikildi.

"Yenilenen Kanal yolu Merkezefendimize, Denizlimize hayırlı olsun"

Merkezefendi ilçesini daha da güzelleştirmek için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak pandemi döneminde hem sosyal hem de yapısal projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kanal Yolu'nu baştan aşağı yenileyerek daha güzel, daha modern bir hale getirdik. Asfaltlamadan bisiklet yoluna, yeni geçiş köprülerinden peyzaj düzenlemesine kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. İlçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Merkezefendimizi daha da güzelleştirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yenilenen Kanal yolu Merkezefendimize, Denizlimize hayırlı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ