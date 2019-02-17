Merkezefendi Obm'den Farkındalık Yürüyüşü
1 saat önce
Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi (OBM), Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Merkezefendi
Belediyesi Okul Başkanları Meclisi (OBM), Dünya Çocukluk
Çağı Kanser Günü dolayısıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlara sarı kurdele takıldı.
Merkezefendi Belediyesi'nin önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüyen OBM üyelerine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
ve AK Parti
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç da eşlik etti. Gerçekleştirilen yürüyüşte OBM üyeleri farkındalık amacıyla vatandaşlara sarı kurdele taktı. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, "Bugün Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisimizin yapmış olduğu çok güzel bir etkinlikle ilgili belediyemizin önünden bir yürüyüş başlatıyoruz. 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü ile ilgili gençlerimiz, çocuklarımız, okul başkanlarımız, Okul Başkanları Meclisimiz böyle güzel bir düşünce içerisinde etkinlik yapıyorlar. Ben Okul Başkanları Meclisimizi kutluyorum. Yılın farklı zaman diliminde farklı etkinlikler yapıyorlar. Artık okul başkanlarımız demokratik bir şekilde yönetime sahip çıkıyorlar, yönetime ortak oluyorlar. Böyle sosyal bir konuda da Okul Başkanları Meclisimizin sesini duyuruyor olması bizleri mutlu ediyor" - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:57 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor
Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin?
Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti
Kadıköy'den Belediye Başkanı Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü