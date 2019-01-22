Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Okul Başkanları Meclisi Yeni Başkanını Seçti

Merkezefendi Okul Başkanları Meclisi Yeni Başkanını Seçti

20 dakika önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi, yeni dönemde görev yapacak başkanını seçti.

Merkezefendi Okul Başkanları Meclisi Yeni Başkanını Seçti, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi, yeni dönemde görev yapacak başkanını seçti. Buna göre Okul Başkanları Meclisi'nin 4. dönem Başkanı Kamil Kurt oldu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki liselerin başkanlarından oluşturulan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Okul Başkanları Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. 2018-2019 eğitim yılında tek aday olarak çıkan İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nin Okul Başkanı Kamil Kurt, Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi'nin de başkanlık görevine seçildi.

Kamil Kurt aynı zamanda İl Öğrenci Meclis Temsilcisi ve Merkezefendi İlçe Öğrenci Meclis Temsilcisi görevlerini de yürütüyor. Okul Başkanları Meclisi'ne katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Okul Başkanları Meclisimizin 4.dönemine başladık. Bu dönemde de eğitim ile ilgili birçok projeyi sizlerle beraber yürüteceğiz. Merkezefendi Belediyesi eğitim aşığı bir belediyedir. Önümüzdeki dönemde yeni eğitim projelerini şekillendireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu dönemde de güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Okullarında demokratik yöntemlerle seçilen siz değerli başkanlarımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni başkanımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Merkezefendi, Güncel
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