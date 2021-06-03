Merkezefendi şampiyonluk kupasıyla Vali Atik'e gitti

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yönetim kurulu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Denizli tarihinde bir ilki başaran kulüpte Başkan Veli Deveciler, 2'nci Başkan Zafer Gökşin, Asbaşkan Gökhan Gökşin, yönetim kurulu üyeleri Osman Uğurlu, Levent Çaputcu, Belediye Başkanı Doğan'la birlikte kupayı Vali Atik'e götürdü.

Takımın şampiyonluğundan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Fuat Atik, gelecek sezon için Denizli ekibine başarılar diledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Şampiyon takımımız Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yönetim kuruluyla birlikte Denizli Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'i ziyaret ettik. İlgi ve nezaketi için Sayın Valimize teşekkür ederiz" dedi.