Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol
13.04.2021 12:38
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 11'inci galibiyetini en önemli rakiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 85-81 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yarışında zirvede Samsunspor'la yalnız kaldı.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 11'inci galibiyetini en önemli rakiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 85-81 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yarışında zirvede Samsunspor'la yalnız kaldı. Bitime 4 maç kala 28 haftada 16'şar galibiyetle liderliği paylaştığı rakibi Samsun'la haftaya evinde oynayacağı maç öncesi hata yapmayan Denizli ekibi, mücadelenin ardından büyük sevinç yaşadı. Samsunspor'u 19 Nisan Pazartesi günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda final gibi bir maçta ağırlayacak Merkezefendi, yine kazanması durumunda tek başına liderliğe kurulup bitime 3 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma yolunda dev bir adım atacak.
Son Dakika Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız