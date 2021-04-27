Merkezefendi Süper Lig'in tek galibiyet gerisinde

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 13'üncü galibiyetini Finalspor'u deplasmanda 77-66 yenerek alan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için önünde kazanması gereken yalnız 1 maç kaldı. Ligde 28 haftada 20 galibiyetle zirvede yer alan Denizli temsilcisi, 1 Mayıs Cumartesi günü evinde Nadir Gold İstanbul Basket'i de yendiği takdirde rakibi Samsunspor'un alacağı sonuca bakmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak. Merkezefendi, Samsunspor dün Akhisar Belediye Basketbol'u çekişmeli geçen karşılaşmada son saniyelerde 90-87 yenerek 28 maçta 19 galibiyete ulaşınca cumartesi gününe bırakmadan şampiyonluğunu erken ilan etme şansını kaçırdı. Denizli ekibi şampiyonluk kutlamasını evinde kazanarak yapmak istiyor.