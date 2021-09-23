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Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı - Son Dakika

Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı

23.09.2021 11:58
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için kantinleri denetleyen belediye zabıta ekipleri kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğunu, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve iş yeri ruhsatlarını inceledi. kipler, kantincilere satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen ve genel kurallar ile ilgili bilgi verdi. Kontrollerde öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Zabıta ekipleri ayrıca pandemi nedeniyle teneffüslerde kantin görevlilerinin yığılma oluşmasını engellemesi ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Okul kantin denetimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşerilerimizin sağlığı, huzuru ve esenliği için 7/24 görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu konuda bizler üzerimize düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kurallara ve tedbirlere uyan tüm okul kantin işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Gerek hijyen kurallarını gerekse pandemi tedbirlerini elden bırakmamalıyız. Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, çocuklarımızın ve hemşerilerimizin sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini belirli periyotlarla gerçekleştirmeye devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı

Zabıta Müdürlüğü, Merkezefendi, Zabıta, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı - Son Dakika


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