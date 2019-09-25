Son Dakika Haberleri: Merkezefendili 5 güreşçi yarışmadan derece ile döndü
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Merkezefendili 5 güreşçi yarışmadan derece ile döndü

40 dakika önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı.

Merkezefendili 5 güreşçi yarışmadan derece ile döndü, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı. Toplam 13 sporcunun mücadele ettiği güreş müsabakalarında Merkezefendi Belediyeli 5 sporcu derece alarak Denizli'ye döndü.


Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı hafta sonu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı. 13 sporcu ile mücadele edilen ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Serhat Abay ( Minik-1) kategorisinde üçüncü, Bayram Ali Abay ( Minik-2)'de üçüncü, Taner Abay ( Küçük Orta Küçük) kategorisinde üçüncü, Barış Abay ( Tozkoparan)'da üçüncü ve Samet Kurtar ise ( Ayak Boyanda) ikincilik alarak büyük bir başarıya imza attılar.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sporcularımızı kutluyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularım yanında olacağız. Derece sağlayan sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Köyceğiz, Denizli, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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