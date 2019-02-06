Son Dakika Haberleri: Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunacak

Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunacak

3 dakika önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 'Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projesini tekrar başlattı.

Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunacak, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediyesi, 'Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projesini tekrar başlattı.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, geçen yıl anasınıfı öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu 'Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projesini bu yıl da sürdürüyor. Oyun Avcıları'nda çiftçilikten oto tamirciliğine, veterinerlikten astronotluğa, aşçılıktan itfaiyeciliğe kadar birçok meslekle tanıştırılıyor. Ana sınıfı öğrencileri ileride olmak istedikleri mesleklerine dokunurken eğlenceli de bir gün geçiriyor.

Oyun Avcıları'nda öğrencileri ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak 2018-2019 dönemindeki 'Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor' projemizi bugün tekrar başlatıyoruz. Çocuklarımız hep beraber burada 12'ye yakın ayrı meslek istasyonunda hem meslekleri tanıyacaklar hem de eğlenecekler. Bütün Merkezefendili çocuklarımız, tüm anaokulunda okuyan çocuklarımız sırayla Merkezefendi Belediyesi'nin bu organizasyonuyla buraya gelecekler. Hem meslekleri tanıyacaklar hem gelecekle tanışacaklar hem hayallerine dokunacaklar hem de eğlenceli bir gün geçirecekler. İlçemiz sınırları içerisindeki tüm anaokullarımıza sesleniyorum. Sırayla çocuklarımızı buraya getireceğiz ve gelecekle tanıştıracağız. Çünkü Merkezefendi'de eğitim, çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz büyük bir öneme sahip. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Washington Wizards'ın Yıldızı John Wall, Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı Trabzonspor Başkanı: Bu Kulüp İflasın Eşiğinden Döndü

Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 14:59:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezefendili Çocuklar Hayallerine Dokunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]