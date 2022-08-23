Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika
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Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi

23.08.2022 17:14

Merkezi Ankara'da bulunan Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri, Beypazarı'nı gezdi.

Merkezi Ankara'da bulunan Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri, Beypazarı'nı gezdi.

Grup üyeleri, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ile bir araya geldi.

Grubun sözcüsü Oğuzhan Akova, Anadolu'nun güzel yerlerini, güzel insanlarını tanımak adına bir plan dahilinde ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Akova, "Yurdumuzun güzelliklerini görme fırsatı buluyoruz. Beypazarı ziyaretimizde ve müze ziyaretlerimizde geçmişe yolculuk yaptık." dedi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Akova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika
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