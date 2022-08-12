AKDENİZ'E 30 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI - Son Dakika
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AKDENİZ'E 30 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI

12.08.2022 13:25

Merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde yetiştirilen 30 bin yavru balık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Çayağzı Limanı'nda düzenlenen törenle Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

Merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde yetiştirilen 30 bin yavru balık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Çayağzı Limanı'nda düzenlenen törenle Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

Demre'deki Çayağzı Limanı'nda düzenlenen yavru balıkların denize bırakılması törenine Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Enstitü Müdür Yardımcısı Durali Sarıer, Demre Yatçılar Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan ve enstitü çalışanları katıldı.

Enstitü tarafından işletilen Beymelek Dalyanı'ndan alınan anaçlardan alınan yumurtalardan üretilen 15 bin çupra ve 15 bin levrek yavrusu enstitüdeki havuzlarda 30-50 grama kadar büyütüldü. Havuzlardan tanklara alınan 30 bin yavru balık, kamyonla Çayağzı Limanı'na getirildi. Tanklardan alınan yavru balıklar geçici olarak kurulan iki özel havuza alındı. Havuzlardan kovalara alınan levrek ve çupra yavruları önce Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Enstitü Müdürü Serkan Erkan ve protokol üyeleri, ardından da çalışanlar ve vatandaşlar tarafından Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı. Enstitü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denizleri balıklandırma projesinde bu yıl 100 bin levrek ve çupra yavrusu denizlere bırakılacak. Daha önce de Akdeniz Su ürünleri Enstitüsü'nün Kepez Birimi'nde üretilen 5 milyon 700 bin sazan balığı yavrusu, Kütahya, Afyon, Burdur, Muğla, Denizli ve Aydın'da iç sulara bırakılmıştı.

Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Kaynaklarımızın balıklandırılması projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı enstitü olarak, 2022 yılında yine yaklaşık 100 bin çupra ve levrek balığını denizlerimizle buluşturma amacımız var. Bugün de burada 15 bin çupra, 15 bin levrek balığını sularımızla buluşturduk şu anda. Geçen yıllara göre bundan sonraki planımız balığı daha büyük boylarda, yani 20-25 gram, 50 gram boyunda denize bırakmak. Yaşama şansının daha yüksek olduğunu gördük. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmak istiyoruz. Hem denizlerde balık popülasyonunun düşmesine çözüm getirme projeleri yapıyoruz. Bunun yanında kaynaklarımızı balıklandırarak da hem denizlerde hem sularda vatandaşımızın OMEGA-3'e, sağlıklı proteine kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Akdeniz, Çayağzı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKDENİZ'E 30 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI - Son Dakika

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