Merkezi AYTO'da kuruluyor, nitelikli işgücü üretici ile buluşuyor - Son Dakika

Aydın Ticaret Odası tarafından hazırlanan AYMES-AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, VOC-Test Merkezleri III Programından hibe almaya hak kazandı.

Aydın Ticaret Odası'nca videokonferans aracılığıyla TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN, TR 32 Bölgesi ve Türkiye geneli Oda ve Borsa Başkanları, Genel Sekreterleri ve çalışanları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) temsilcileri, Aydın SGK İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, ülkede faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Merkezlerinden temsilciler ve AYTO üyelerinin katılımı ile proje açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda proje amacı ve faaliyetlerinin anlatıldığı sunumda, gıda sektörünün ülke ve il bazında durumu ele alınarak "Gıda sektörü Gayrisafi yurtiçi hasıladan aldığı pay ve oluşturduğu istihdam ile, Türkiye'nin en büyük üretim sanayisi konumundadır. Sektör oluşturduğu katma değer ve istihdam ile ülke ve ilimiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan merkez ile ilde bulunan 6 binin üzerindeki gıda ürünleri imalatı yapan işletmeye nitelikli iş gücü yetiştirilecek, sektörde çalışan 15 bine yakın kişi de sektör ve alt dallarında ihtiyaç duyulan eğitim ve sertifikaları edinerek belgeli işgücü haline getirilecektir. Söz konusu yatırım ile sadece ilimize değil aynı zamanda ülkemizde gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücü yetiştirilecek, iş verimliliğini artırmanın yanı sıra sektörde çalışmak isteyenlere verilecek mesleki eğitimler ile yeni istihdam fırsatı yaratılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"AYTO'dan Aydın'a 2 milyonluk yatırım"

Aydın'a 2 milyon değerinde yatırım sunan proje ile gıda sektöründe nitelikli ve belgeli iş gücü geliştirmek, Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, Örgün ve yaygın eğitimin geçerliliğinin sağlamak ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak, Gıda sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü ve Kurutma İşlemi Operatörü (teknolojik uygulamalar) mesleklerinin Ulusal Meslek Standartları- Ulusal Yeterliliklerini hazırlamak, Bitkisel Yağ Üretim Operatörü, Fırın ve Unlu Mamüller Üretim Operatörü, Tadımcı ve Zeytinyağı Üretim Operatörü olmak üzere ulusal yeterliliği bulunan 4 alanda AYMES AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'ni kurmak amaçlanıyor.

"AYTO, emeği belgelendiriyor"

Toplantıda, Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili Aydın Ticaret Odası tarafından alınmış ve AB'de tescilli 2. Türk ürünü, ilk Menşe İşareti olan yüksek kaliteye sahip Aydın İncirinin bölgedeki ekonomik ve sosyal hayata etkisine değinilerek proje kapsamında geliştirilen Mesleki Yeterlilik alanlarının belirlenmesinde incir sektöründe kullanılan dolum, paketleme ve kurutma işlemlerinin etkili olduğu vurgulandı.

"Ekonominin geleceği nitelikli belgeli işgücünde"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, projenin ülkede önemli, bölgesel anlamda da güçlü, başat olunan bir konuya yoğunlaştığına değinerek "Avrupa Birliği ihracattaki en büyük kazanç kaynağı olan en önemli pazarımızdır, Dünyadaki birçok standardın da merkezi Avrupa ise bizim her alanda Avrupa standartlarında olmamız gerek. Mesleki yeterlilik konusu da bizim de ülke olarak hızla ilerlemeye başladığımız bir konu. Biz AYTO olarak yaptığımız faaliyetlerin merkezine hep üyelerimizi alır, üyelerimiz yaptığımız faaliyetten ne elde eder, kazanır diye değerlendirir ve bunun yanı sıra toplumsal bilinci ve standartların sağlanmasını da hedefleyerek mükemmeli yakalamaya çalışırız. Üyelerimiz projemiz ile üretimlerinde standarda erişerek Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabet etme ve bu ülkeler ile aynı şartları hatta daha iyi şartları sağlama noktasında mesleki yeterlilik alanında bir adım daha öne çıkacaklar. Üyelerimiz kaliteli ürünü alanda yetkin meslek çalışanları ile Avrupa standartlarında uygun, verimli bir şekilde hazırlamış olacak böylece piyasada artan rekabet güçleri ile kendi ekonomilerinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklar. Kurulacak olan AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'nin Odamıza, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını, ekonomimize katkı koymasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN