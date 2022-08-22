Merkezi başkent Wasghington'da bulunan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) binası, AA tarafından görüntülendi. FBI, son dönemde eski Başkan Donald Trump'ın evine yapılan baskınla dünya basınının gündeminde yer almıştı.
Kaynak: AA
Donald Trump, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Washington'daki kamu binaları - Son Dakika
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