Son yıllarda, JMC, yabancı tüketicileri cezbetmek amacıyla daha kaliteli ürünler ve hizmet deneyimi sunmak için Ford 'un lider tasarım, araştırma ve geliştirme teknolojisini JMC'nin üretim avantajları ve tedarik zinciri yetenekleriyle birleştirerek Ford ile olan işbirliğini sürekli derinleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çinli Otomobil Üreticisi Jmc Yurtdışı Pazarlara İhracatında İstikrarını Koruyor - Son Dakika

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