Video: Çinli Otomobil Üreticisi Jmc Yurtdışı Pazarlara İhracatında İstikrarını Koruyor - Son Dakika
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Video: Çinli Otomobil Üreticisi Jmc Yurtdışı Pazarlara İhracatında İstikrarını Koruyor

28.09.2022 20:54
Video: Çinli Otomobil Üreticisi Jmc Yurtdışı Pazarlara İhracatında İstikrarını Koruyor

Merkezi Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan otomobil üreticisi Jiangling Motors Ltd. Şti.

Merkezi Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan otomobil üreticisi Jiangling Motors Ltd. Şti. (JMC), Pazartesi günü 16.000 aracın Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'daki yurtdışı pazarlara sevkiyatına başladı.

Kovid-19'un yeniden canlandığı dönemde istikrarlı tedarik zincirleri sağlamak amacıyla yürütülen ortak çabalar sayesinde, JMC'nin otomobil ihracat hacmi bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı.

Son yıllarda, JMC, yabancı tüketicileri cezbetmek amacıyla daha kaliteli ürünler ve hizmet deneyimi sunmak için Ford'un lider tasarım, araştırma ve geliştirme teknolojisini JMC'nin üretim avantajları ve tedarik zinciri yetenekleriyle birleştirerek Ford ile olan işbirliğini sürekli derinleştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çinli Otomobil Üreticisi Jmc Yurtdışı Pazarlara İhracatında İstikrarını Koruyor - Son Dakika

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