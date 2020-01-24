Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3) - Son Dakika

Bazı vatandaşlar da soğuktan korunmak için ateş yaktı.

Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te korkuya neden oldu. Deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Merkezi Elazığ 'da 6,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Siirt 'ten de hissedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu