Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3) - Son Dakika

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Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3)
6 saat önce
Merkezi Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Siirt'ten de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:39 Kaynak: AA
Merkezi Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Siirt'ten de hissedildi.
Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te korkuya neden oldu. Deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Bazı vatandaşlar da soğuktan korunmak için ateş yaktı.
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