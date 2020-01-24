Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3) - Son Dakika

Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3)

6 saat önce

Merkezi Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Siirt'ten de hissedildi.

Merkezi Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Siirt'ten de hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te korkuya neden oldu. Deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korunmak için ateş yaktı.

Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem Siirt'te de hissedildi (3)

Elazığ, Deprem, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:39 Kaynak: AA
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