Son Dakika Haberleri: Merkezi Kaydi Sistem'e İlişkin Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Merkezi Kaydi Sistem'e İlişkin Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'e Merkezi Kaydi Sistem'in tanım ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri eklediği değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkezi Kaydi Sistem'e İlişkin Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'e Merkezi Kaydi Sistem'in tanım ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri eklediği değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Değişiklik yönetmeliğinde, Merkezi Kaydi Sistem'in, "kaydi sermaye piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin hakların elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla izlendiği sistem" olduğu belirtildi.

Merkezi Kaydi Sistem'in tanım ve işleyiş esaslarının eklendiği yönetmelikte ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) üyelikten çıkardığı ve kendi isteği ile üyelikten ayrılmak isteyen yatırım kuruluşlarının izleyeceği yol ve şartlarda da düzenlemeler yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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