Son Dakika Haberleri: Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Teknoloji Ödülleri'nden iki ödül
Son Dakika Ekonomi Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Teknoloji Ödülleri'nden iki ödül

Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Teknoloji Ödülleri'nden iki ödül

1 saat önce

Merkezi Kayıt Kuruluşu, "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri"nde "e-VEDO" ve "e-YKS" uygulamaları ile "Yönetişim, Risk ve Uyum" kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Teknoloji Ödülleri'nden iki ödül, System.String[]

Merkezi Kayıt Kuruluşu, "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri"nde "e-VEDO" ve "e-YKS" uygulamaları ile "Yönetişim, Risk ve Uyum" kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.

Türkiye Finans, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:34 
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