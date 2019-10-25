Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Teknoloji Ödülleri'nden iki ödül
1 saat önce
Merkezi Kayıt Kuruluşu, "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri"nde "e-VEDO" ve "e-YKS" uygulamaları ile "Yönetişim, Risk ve Uyum" kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu, "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri"nde "e-VEDO" ve "e-YKS" uygulamaları ile "Yönetişim, Risk ve Uyum" kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:34
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