Merkezi Kayıt Kuruluşunun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkezi Kayıt Kuruluşunun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı - Son Dakika Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşunun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunmasına onay verdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunması onaylandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) kitle fonlama sistemi faaliyetinde bulunmasına onay verdi.

TCMB'nin, MKK'nın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, MKK'nın kitle fonlama sistemi faaliyeti, MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanırken, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere MKK'ya verilen faaliyet izni kapsamına alındı.

Söz konusu kararlar, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:00 Kaynak: AA

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