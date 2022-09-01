Almanya'da orta sınıf yaşam standartlarını korumak için birikimlerini tüketiyor - Son Dakika
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Almanya'da orta sınıf yaşam standartlarını korumak için birikimlerini tüketiyor

01.09.2022 18:56
Almanya'da orta sınıf yaşam standartlarını korumak için birikimlerini tüketiyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ekonomistlerinden Timo Wollmershaeuser Almanya'daki orta sınıfın birikimlerini tüketmeye başladığını söyledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ekonomistlerinden Timo Wollmershaeuser Almanya'daki orta sınıfın birikimlerini tüketmeye başladığını söyledi.

Wollmershaeuser, Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının meydana getirdiği olumsuz koşullara dikkati çekerek, "Orta sınıf, yaşam standartlarını korumak için birikimlerini tüketiyor." dedi.

Enerji şirketleri, maliyetlerindeki keskin artışı müşterilerine yansıttıkları için fiyatların artmaya devam edeceği uyarısında bulunan Wollmershaeuser, "Enerji fiyatlarındaki artış gerçekten çok dik; şirketlere, örneğin haziran ayındaki düşüşle ilgili beklentilerini sorduğumuzda, borsadaki elektriğin fiyatı kilovat saat başına 20 sent civarındaydı. Ağustos sonunda üç katına çıktı. Doğal gaz fiyatlarına çok benzer. Bu enflasyonu daha da artıracaktır. Eylül ayında enflasyonun yüzde 10'a yaklaştığını görebiliriz. Sonuç olarak, özel haneler yalnızca reel ücretlerde bir düşüş yaşamakla kalmaz, birikimler de tüketilecek." ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser, enflasyonunun gözle görülür etkisinin kendisini endişelendiğini vurguladı.

Almanya'da hiç bu büyüklükte bir fiyat artışı yaşanmadığını aktaran Wollmershaeuser, birçok hanenin kemerlerini sıktığını ve tüketimlerini azalttıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Almanya, Ekonomi, Münih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da orta sınıf yaşam standartlarını korumak için birikimlerini tüketiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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