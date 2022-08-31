Paris'te Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi toplantısı

Merkezi Paris'te bulunan Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE), tüm dünyadan güç sistemleri konusunda uzmanları bir araya getiren "Paris session" toplantısı, Palais Des Congres'de devam ediyor.

Merkezi Paris'te bulunan Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE), tüm dünyadan güç sistemleri konusunda uzmanları bir araya getiren "Paris session" toplantısı, Palais Des Congres'de devam ediyor. Halen 17 Güneydoğu Avrupa ülke temsilcisi dönem Başkanlığını yürüten CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi, üyeleri Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde ağırladı. Elektrik Üretim As Genel müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı Dr. İzzet Alagöz davetlilere bir sunum yaptı.

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