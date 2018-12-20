Son Dakika Haberleri: Merkezi Yönetim Borç Stoku 1 Trilyon Lirayı Aştı

Merkezi Yönetim Borç Stoku 1 Trilyon Lirayı Aştı

13 saat önce

– Türkiye'nin merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Kasım tarihi itibarıyla 1,048.9 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Borç Stoku 1 Trilyon Lirayı Aştı, System.String[]
Türkiye'nin merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Kasım tarihi itibarıyla 1,048.9 milyar lira oldu.

Maliye ve hazine Bakanlığı'nın verilerine göre borç stokunun 578.6 milyar lira tutarındaki kısmı lira cinsi, 470.3 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi
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