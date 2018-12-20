Merkezi Yönetim Borç Stoku 1 Trilyon Lirayı Aştı
13 saat önce
– Türkiye'nin merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Kasım tarihi itibarıyla 1,048.9 milyar lira oldu.
– Türkiye
'nin merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Kasım tarihi itibarıyla 1,048.9 milyar lira oldu. Maliye
ve hazine Bakanlığı'nın verilerine göre borç stokunun 578.6 milyar lira tutarındaki kısmı lira cinsi, 470.3 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:38 Kaynak: DHA
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