Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1.2 trilyon lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1.2 trilyon lira

38 dakika önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1.2 trilyon lira, System.String[]
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar lira oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:49 
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