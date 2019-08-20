Merkezi yönetim brüt borç stoku 1.2 trilyon lira
38 dakika önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:49
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