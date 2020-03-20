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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,4 trilyon lira
6 saat önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 409,5 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 409,5 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 678,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 731,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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