Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 126,2 milyar lira
33 dakika önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 126,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 126,2 milyar lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:06
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