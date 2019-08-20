Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar lira

45 dakika önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar lira, System.String[]
Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku temmuz ayı sonunda 1 trilyon 215,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 618,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 597,5 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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