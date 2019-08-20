Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar TL oldu
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, 31 temmuz 2019 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini paylaştı. Bakanlığın sitesinde yer alan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda söz konusu borç stoku 1 trilyon 219,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Borç stokunun 618,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 597,5 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İSTANBUL
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