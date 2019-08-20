Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar TL oldu
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar TL oldu

42 dakika önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 215,8 milyar TL oldu, System.String[]
Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 temmuz 2019 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini paylaştı. Bakanlığın sitesinde yer alan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 215,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ayda söz konusu borç stoku 1 trilyon 219,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Borç stokunun 618,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 597,5 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İSTANBUL
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
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