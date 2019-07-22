Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 219,8 milyar lira
1 saat önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran ayı itibarıyla 1 trilyon 219,8 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:11 Kaynak: AA
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran ayı itibarıyla 1 trilyon 219,8 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku haziran ayı sonunda 1 trilyon 219,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 610,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 609,3 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
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