Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu
Son Dakika Ekonomi Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu

1 saat önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül tarihi itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu, System.String[]

Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül tarihi itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar TL olarak gerçekleşti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokuna ilişkin açıklama yayımladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 632,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 606,8 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İSTANBUL

Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar, kredi başvurularında "Teklif Hazırlama Ücreti" altında kesinti yapmaya başladı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi, modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi çıktı Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:36:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]