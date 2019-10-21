Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül tarihi itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül tarihi itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokuna ilişkin açıklama yayımladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Eylül itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 632,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 606,8 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İSTANBUL
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