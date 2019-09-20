Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 248,3 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 248,3 milyar lira

14 dakika önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 248,3 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 248,3 milyar lira, System.String[]

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 248,3 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ağustos ayı sonunda 1 trilyon 248,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 626,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 621,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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