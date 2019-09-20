Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 248,3 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 248,3 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 248,3 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:00
Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı