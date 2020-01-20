Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 328,8 milyar lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 328,8 milyar lira - Son Dakika Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 328,8 milyar lira

6 saat önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 328,8 milyar lira, System.String[]

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2019 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 668,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 660,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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