Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 48,9 Milyar Lira
13 saat önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 48,9 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 48,9 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, 30 Kasım 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku kasım ayı sonunda 1 trilyon 48 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 578,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 470,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:43 Kaynak: AA
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