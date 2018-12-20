Son Dakika Haberleri: Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 48,9 Milyar Lira

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 48,9 Milyar Lira

13 saat önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 48,9 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 48,9 Milyar Lira, System.String[]
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 48,9 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku kasım ayı sonunda 1 trilyon 48 milyar 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 578,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 470,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:43 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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