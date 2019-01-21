Son Dakika Haberleri: Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 66,8 Milyar Lira

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 66,8 Milyar Lira

1 saat önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 66,8 Milyar Lira, System.String[]
Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku aralık ayı sonunda 1 trilyon 66 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 581,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 485,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi
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