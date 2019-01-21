Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 66,8 milyar TL
51 dakika önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira oldu. Hazine alacakları ise, aralık ayı sonu itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:35
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