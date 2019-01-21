Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 66,8 milyar TL

Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 66,8 milyar lira oldu. Hazine alacakları ise, aralık ayı sonu itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

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