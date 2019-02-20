Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 98,1 Milyar Lira
1 saat önce
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak ayı sonunda 1 trilyon 98 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 586,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 511,9 milyar lira tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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