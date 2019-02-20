Son Dakika Haberleri: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 98,1 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 98,1 milyar lira

1 saat önce

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 98,1 milyar lira, System.String[]
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 98,1 milyar lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:25 

Ekonomi
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