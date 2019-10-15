Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 17,7 milyar TL açık verdi

2018 yılı Eylül ayında 6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Eylül ayında 17,7 milyar TL açık verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri verilerini paylaştı. Buna göre, 2018 yılı Eylül ayında 6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Eylül ayında 17,7 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Eylül ayında 4,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Eylül ayında 5,6 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artarak 63,1 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20,5 oranında artarak 80,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 52,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,8 oranında artarak 68,7 milyar TL oldu.



Ocak-Eylül dönemi bütçe gerçekleşmeleri



2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 56,7 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 85,8 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 3,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılının aynı döneminde 4,3 milyar TL faiz dışı açık verildi. Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 oranında artarak 653,8 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 22,5 oranında artarak 739,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artarak 485,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,2 oranında artarak 658,1 milyar TL olarak gerçekleşti. - İSTANBUL