Son Dakika Haberleri: Merkezi Yönetim Bütçesi, Ocakta 5,1 Milyar Lira Fazla Verdi, Faiz Dışı Fazla İse 12,4 Milyar Lira...

Merkezi Yönetim Bütçesi, Ocakta 5,1 Milyar Lira Fazla Verdi, Faiz Dışı Fazla İse 12,4 Milyar Lira...

1 saat önce

Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5,1 milyar lira fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Merkezi Yönetim Bütçesi, Ocakta 5,1 Milyar Lira Fazla Verdi, Faiz Dışı Fazla İse 12,4 Milyar Lira..., System.String[]
Merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5,1 milyar lira fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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