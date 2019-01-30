Son Dakika Haberleri: Merkezimiz Ücretsiz Olarak Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmeti Veriyor"

Merkezimiz Ücretsiz Olarak Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmeti Veriyor"

45 dakika önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezinin ücretsiz koruyucu ruh sağlığı hizmeti verdiğini ifade etti.

Merkezimiz Ücretsiz Olarak Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmeti Veriyor
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezinin ücretsiz koruyucu ruh sağlığı hizmeti verdiğini ifade etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada merkezin yaklaşık 3 yıl önce kurulduğu ve o günden bu yana 2 bin 180 kişiye ruh sağlığı desteği sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Belediye olarak her yaş grubunu düşünen hizmetler yapmayı görev edindiklerini aktaran Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan öncelikle 0-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine daha mutlu ve huzurlu bir gelecek sağlamak için kuruldu. Merkezimiz ücretsiz olarak koruyucu ruh sağlığı hizmeti veriyor. Ruhsal ve zihinsel açıdan gelişimin en hızlı olduğu dönem olan 0-6 yaş öncelikle olmak üzere uzman psikoloğumuz çocuklarımız ve ailelerimizin yanında oluyor. Bizler de huzur ve mutluluğun her yaş grubundan hissedilebildiği, yaşam kalitesi yükseltilmiş mutlu bir Süleymanpaşa için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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