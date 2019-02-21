Son Dakika Haberleri: Merkezimizde İnsanımız Ve Kaliteli Yaşamı Var

Merkezimizde İnsanımız Ve Kaliteli Yaşamı Var

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Güneşli Mahallesi ve Yeşillik Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu.

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AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, "Belediyecilik her şeyden önce insanı merkeze alan, insana önem veren ve şehrin değerlerine sahip çıkan bir hizmet anlayışına sahip olmaktır. Bizim bütün çalışmalarımız insan merkezli, insanımıza faydalı ve de Konak'ın yapısına saygılı bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

İnsan gücünü istihdamla değerlendireceğiz

Hedeflerinin 24 saat yaşayan ve canlılık katılmış bir Konak olduğunu her fırsatta dile getiren Eroğlu, "Konak'ta büyük bir insan gücümüz var. Bu gücü çok iyi değerlendireceğiz. Yerel yönetimlerden beklenen her türlü hizmeti günün her saatinde insanımıza sunacağız. Bu anlayış, daha fazla çalışma ve daha fazla iş imkânını beraberinde getirecektir. AK Partinin "Gönül Belediyeciliği" ile emreden değil, her şartta insanımızın hizmetinde olan bir belediyecilik anlayışı Konak'a geliyor" diye konuştu.

24 saat yaşayacak

Ziyaretleri sırasında vatandaşların sevgi ve yoğun ilgisiyle karşılanan Eroğlu, şöyle konuştu; "Gözümüzde de kalbimizde de tek bir Konak var. 24 saat yaşayan ve yaşatan, Alsancak'tan Toros'a Kadifekale'den Fahrettin Altay'a kadar aynı hizmet anlayışıyla var olan ilçemiz Konak var.Bunun için çalışacağız. İlçemiz içinde gençler, kadınlar, yaşlılar ve emekçiler her daim aktif rol oynayacaklar. Artan Belediye hizmetlerimiz ile birlikte, belediye departmanlarımız da genişleyecek.

Emeğin boşa gitmesin…

Eroğlu, sosyal medya hesabından da yaşlı sakinlere de seslenerek "Benim Canım Teyzem, Canım Amcam; Bu ülkeye ve bu şehre verdiğin emek boşa gitmesin diye gönlümüzü koyduk, düştük yollara... Duanı eksik etme, etme ki çok güzel bir Konak bırakalım çocuklarımıza..." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:14 Kaynak: Bültenler

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